Meta (Napoli). Il sindaco Giuseppe Tito fa una diretta per commentare i nuovi aggiornamenti in base alla pubblicazione del Dpcm. Il primo cittadino esamina quali sono le novità previste in Campania – che è zona arancione – dall’ultimo decreto, come il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino.

Secondo quanto previsto dal nuovo Dpcm, da domani sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie saranno chiusi e potranno vendere solo cibo da asporto (fino alle 22) o consegnarlo a domicilio; i centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e pre-festivi mentre i negozi di vicinato saranno chiusi sempre, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Nella diretta, Tito commenta punto per punto ogni misura stabilita.