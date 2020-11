Meta. Questa sera il sindaco Giuseppe Tito è intervenuto in diretta sulla sua pagina Facebook aggiornando in primis sulla situazione dei contagi in città. Al momento sul territorio comunale ci sono 62 positivi, la maggior parte dei quali stanno bene e solo un cittadino risulta ricoverato. Il sindaco ha poi affrontato il tema scottante della serata, ovvero la classificazione della Campania come zona rossa analizzando le conseguenze di questo nuovo lockdown che dovrebbe aiutare a far scendere la curva epidemiologica.