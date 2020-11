Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, in una lunga diretta sulla sua pagina Facebook, commenta in modo duro le ultime decisioni del Governo e la scelta di rendere la Campania zona gialla. “In questo momento siamo nello sbando più completo – afferma il primo cittadino – Domani mattina le Regioni hanno chiesto di nuovo un confronto perché, in base a determinati dati, non si riesce a capire come hanno individuato le zone rosse, arancioni e gialle. Veramente siamo in un mondo di pazzi e quello che mi dispiace è che ci stanno togliendo la libertà personale, ci stanno trattando come una massa di deficienti. Questo Governo deve andare a casa. Non si può scherzare con la salute delle persone. Non riescono ad avere un’idea chiara di quello che devono fare, ci stanno portando al manicomio”.