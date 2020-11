Meta, il post del sindaco Tito sul covid: “In due giorni contagi da 15 a 51”

In due giorni siamo passati da 15 concittadini positivi al Covid a 51. Queste le parole del sindaco di Meta Giuseppe Tito, che pubblica in un post sulla sua bacheca Facebook la dura verità che è costretta ad affrontare la penisola sorrentina, così come la costiera amalfitana, inondate dai contagi.

La Campania si avvia verso la retrocessione alla fascia di rischio di colore arancione. Con i prossimi dati, infatti, difficile che la Regione guidata da Vincenzo De Luca possa restare in zona gialla, quella cioè a rischio moderato per la diffusione del coronavirus. Non ci resta che rispettare le regole e incrociare le dita per un Natale quanto più sereno possibile.