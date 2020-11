Meta, il Bar Romano riapre sabato 14 novembre più in sicurezza di prima

Meta (Napoli). Dopo aver eseguito il protocollo indicato dal Dpcm (tamponi a tutto il personale, sanificazione ed igienizzazione di tutti i locali) il Bar Romano riaprirà sabato 14 novembre più in sicurezza di prima.

Con un post sulla sua pagina Facebook, il Bar Romano aveva comunicato qualche giorno fa: “Informiamo la gentile clientela che questo esercizio rimarrà chiuso, in via precauzionale, per essere sottoposto a sanificazione, essendosi registrati, purtroppo, due casi di positività al Covid-19, tra il personale del reparto pasticceria (che comunque non lavoravano a contatto col pubblico e di cui uno asintomatico e l’altro paucisintomatico). Inoltre abbiamo già informato il sindaco e l’Asl. Vi terremo informati sull’esito dei tamponi a cui verrà sottoposto, nell’imminenza, tutto lo staff. A presto”.

Un gesto di grande trasparenza e professionalità da parte del bar che adesso ripartirà più forte di prima. In bocca al lupo a tutto lo staff da Positanonews!