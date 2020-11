Meta, girano per le case persone non autorizzate che chiedono soldi a nome del parroco don Francesco che avvisa: “Non aprite”

Meta. Con un post sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Maria del Lauro il parroco don Francesco avvisa: “ATTENZIONE! Non aprite! Mi hanno avvisato da più parti che stanno girando per le case alcuni mal intenzionati che chiedono soldi a nome di don Francesco, parroco di Meta. Non aprite perché non è vero! Se volete fare una donazione per i più bisognosi potete usare l’iban della Parrocchia. Forza e coraggio! don Francesco”.