Meta, due casi di positività al Covid-19 tra il personale del Bar Romano. Locale chiuso per sanificazione. Grande trasparenza e professionalità

Meta. Il Bar Romano, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Informiamo la gentile clientela che questo esercizio rimarrà chiuso, in via precauzionale, per essere sottoposto a sanificazione, essendosi registrati, purtroppo, due casi di positività al Covid-19, tra il personale del reparto pasticceria (che comunque non lavoravano a contatto col pubblico e di cui uno asintomatico e l’altro paucisintomatico). Inoltre abbiamo già informato il sindaco e l’Asl. Vi terremo informati sull’esito dei tamponi a cui verrà sottoposto, nell’imminenza, tutto lo staff. A presto”. Un gesto di grande trasparenza e professionalità da parte del bar, fra Piano di Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense sono tante le attività che hanno avuto personale con contagio al coronavirus Covid-19, legati a contatti con persone di famiglia, che, rispettando le misure di contenimento, come sempre ha fatto scrupolosamente il bar Romano, non ha avuto alcuna conseguenza sui clienti, vedi bar Marianiello. Oramai il virus è talmente diffuso che nessuno ne è esente, si distingue solo chi è professionale e trasparente. In bocca al lupo a tutto lo staff