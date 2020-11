Meta. Da domani fino al 23 novembre spiagge chiuse. Il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, visto l’aumentare dei casi di Coronavirus dovuto alla seconda ondata della pandemia, ha disposto un’ordinanza che prevede la chiusura delle spiagge, della via Naviganti Metesi e della zona Portuale. Eccezione fatta per le persone con gravi disabilità accompagnate da un genitore, un parente o un tutore.

La chiusura ha decorrenza a partire da domani, domenica 8 novembre 2020 e fino a lunedì 23 novembre 2020, ad ogni orario della giornata.

Qui l’ordinanza.