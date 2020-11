Meta, penisola sorrentina. Questa sera, sulla via sottostante il Bar Lauro, improvvisamente il ramo di un albero si è staccato cadendo sulla sede stradale. L’allarme è partito proprio dal Bar Lauro e sul posto sono intervenuti immediatamente il consigliere Roberto Porzio e l’agente di Polizia Municipale Francesco Iaccarino unitamente a Domenico Russo che hanno provveduto a trascinare il ramo liberando la strada. Solo un caso fortuito ha voluto che in quel momento non transitasse nessun pedone, ciclomotore o auto altrimenti sarebbe sicuramente accaduto qualcosa di più grave. Di sicuro la colpa non è dell’albero, ma della scarsa manutenzione.

Ringraziamo Maria Laura Cuccurullo per la segnalazione e foto e Guido per il video.