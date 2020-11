Meta, costa di Sorrento ( Napoli ) . Cade un ramo di albero sulla strada sfiorata la tragedia. Il ramo è crollato sulla strada sottostante il bar Lauro da dove subito è partito l’allarme , a intervenire sul posto il consigliere Roberto Porzio e il vigile Francesco Iaccarino e Domenico Russo ha trascinato l’albero . La natura si ribella al Covid, ha detto qualcuno, fatto sta che se passava un’auto o un ciclomotore poteva succedere qualcosa di grave. Questo , ovviamente, se cadeva in quel momento il ramo dell’albero, ma poteva essere anche un lampione. Pericolo sventato per fortuna, grazie per il video a Maria Laura Cuccurullo.