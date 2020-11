Meta: attivato il servizio di assistenza alle persone positive al Coronavirus. Riportiamo di seguito il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito: Da oggi è stato attivato il servizio di assistenza alle persone positive sul territorio comunale

Le persone positive al covid 19 verranno contattate dalla segreteria del Sindaco per seguire l’andamento dell’isolamento e cercare di ottemperare alle loro esigenze

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

– Nel caso di Spesa a domicilio si raccomanda di avvertire le persone che effettueranno il servizio riguardo la propria positività

– Nel caso non fossere ancora state ancora comunicate le modalità per il protocollo raccolta differenziata speciale, contattare i numeri dedicati per l’attivazione del servizio

– Nel caso l’isolamento sia svolto in comune diverso si prega di comunicarlo ai numeri dedicati e soprattutto al comune nel quale si sta completando la quarantena

CONTATTI UTILI

sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17