Meta, assegnazione buoni spesa. Ecco chi ne ha diritto e come farne richiesta

Meta. Avviso pubblico per l’assegnazione di contributo economico mediante buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale per emergenza Covid-19. Possono richiedere il contributo economico le persone e le famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio economico, dovuto a perdita di lavoro, che abbiano un patrimonio mobiliare inferiore ad Euro 5.000,00. La platea dei beneficiari sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza – emergenza, ecc.).

I buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità e/o di servizi (CLICCA QUI per l’elenco degli esercizi aderenti) saranno così erogati:

Nucleo Familiare Contributo Una Tantum

Da 1 a 2 persone € 150,00

3 a 4 persone € 250,00

5 o più persone € 350,00

I cittadini potranno richiedere il contributo tramite buoni spesa dal 20.11.2020 al 7.12.2020 compilando ed inoltrando il modello di domanda (CLICCA QUI per scaricare il modello) con allegato documento di riconoscimento nelle seguenti modalità:

Via mail o per alla pec istituzionale del Comune di Meta: comune.meta@asmepec.it

Via mail alla mail rina.paolotti@comune.meta.na.it

A mano da depositare nell’apposita casella postale situata fuori all’entrata del portone della Casa Comunale.

I modelli di domanda possono essere reperiti sul sito istituzionale del Comune di Meta e presso apposito contenitore posto all’entrata dell’ufficio servizi sociali.

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare convivente.