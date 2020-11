Meta, altri due contagi da covid-19: positivi salgono a 68. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Tito con post su Facebook, in seguito alla prima comunicazione di questa mattina in cui si contavano 66 positivi.

Mi è stato appena comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASLNA3SUD che altri 2 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid – 19.

Attualmente positivi N. 68

Oggi, miei cari, è DOVEROSO da parte di tutti noi essere coscienziosi e responsabili verso se stessi e l’intera comunità.

VI ESORTO FERMAMENTE ad osservare le raccomandazioni che evitano il diffondersi dell’epidemia da SARS-COVID-19:

1- LAVARSI, SPESSO E BENE, LE MANI ,INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA.

3- EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI, ANCHE ALL’APERTO;

4- MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

Confido nella collaborazione di TUTTI, sulla scorta del senso civico che ha sempre caratterizzato la mia gente.

Invito le persone che si siano sottoposte a tampone in particolare presso i laboratori autorizzati a comunicare al comando di polizia municipale o al Sindaco (in quanto autorità sanitaria) l’eventuale positività al covid 19 al fine di poter meglio espletare le funzioni di controllo e contenimento del contagio allegando alla mail l’esito del tampone: sindaco@comune.meta.na.it e in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO: 0810812275

Un abbraccio,

Il Vostro Sindaco.