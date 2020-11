Meta, altri 13 casi positivi al Covid-19 a Villa Simpliciano. Sale a 25 il totale dei contagi

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, avvisa che: “È in completamento lo screening riguardante la struttura Villa Simpliciano nella quale in mattinata ci erano sono stati notificati 12 casi di pazienti positivi al covid. Pochi minuti fa ci sono state notificate altre 13 positività, per cui il numero di contagiati all’interno della struttura sale a 25 totali.

Raccomandiamo a chiunque possa aver avuto contatto stretto e prolungato con personale o pazienti della struttura a porsi in isolamento fiduciario, contattare il proprio medico di base ed avviare pratica di richiesta tampone nasofaringeo o di provvedere allo stesso tramite laboratori convenzionati”.