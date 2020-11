MESSAGGIO DEL MAESTRO ANTONIO FASCIANO PER POSITANO

Cari Amici e carissimi Allievi di Positano,

è doveroso da parte mia inviarVi qualche parola di conforto per la situazione drammatica che stiamo vivendo tutti a causa del Covid-19.

Anche se dovetti andar via da Positano con grande dispiacere, sappiate che il mio cuore, però, è sempre rimasto lì con tutti voi.

Sapete che ho una moglie positanese, Angela Milo, che mi ha reso tanto felice e mi ha donato un figlio meraviglioso che molti di voi hanno conosciuto.

Ho sempre consigliato a mio figlio Riccardo di praticare Positano perché lì avrebbe trovato tanti fratelli!

Infatti lui mi ha confermato che tutti quelli che mi conoscono e tutti i miei allievi lo rispettano e lo stimano. Ciò mi rende immensamente felice!

La presenza di mio figlio fra di Voi è come se avessi lasciato un po’ di me stesso!

Il Padre Eterno Vi ha fatto il dono di farvi nascere in questo piccolo paradiso e sta a tutti voi l’obbligo di non farlo diventare un piccolo inferno!

Ricordate sempre che avete avuto il privilegio di praticare per tanti anni la disciplina sportiva più bella delle Olimpiadi: la Lotta!

Tenete presente che un lottatore è un lottatore per tutta la vita!

Pensate che i lottatori greci erano considerati degli dèi e quindi anche voi lo siete!

La “lotta” è lo specchio della vita perché in tutta la nostra esistenza dobbiamo sempre lottare per raggiungere gli obiettivi.

Io, conoscendo bene le vostre capacità e la vostra grinta, sono sicuro che voi, tutti insieme, ne uscirete ancora una volta vincitori, come quando eravate atleti.

Vi ho insegnato tante cose e vi ho sempre detto che, sia nello sport e sia nella vita, non è sempre importante vincere ma è importantissimo partecipare.

Meglio perdere con onore che vincere con disonore!

Vi ringrazio di vero cuore per tutti gli anni meravigliosi che mi avete fatto trascorrere insieme a voi, ricchi di bei momenti e di indimenticabili vittorie!

Vi raccomando mio figlio Riccardo, oggi uomo colto e con una grande esperienza internazionale, che potrebbe esservi utile per tante cose. In lui scorre sangue positanese in quanto di madre positanese.

Approfitto, inoltre, per ringraziare caldamente la Signora Virginia Attanasio, la mamma dei miei cari allievi Vito e Carlo Cinque, per avermi citato nel suo bellissimo libro “Il Sognatore di Positano”, storia del San Pietro, il piccolo albergo più bello del mondo!

Ho 86 anni e non viaggio molto, anche a causa di questa maledetta pandemia, ma il mio unico desiderio è quello di venirvi a salutare e ad abbracciare da vicino appena possibile e comunque prima della mia scomparsa.

Ricordate la canzoncina che vi facevo cantare in palestra e per le vie del paese “Olio, olio, olio minerale, per battere l’Olimpic ci vuole la Nazionale”?

Quindi per battere Positano non è sufficiente un brutto Virus infettivo, ma ci vuole ben altro. Perciò, amici e ragazzi, forza e coraggio!

Un abbraccio fortissimo a tutti,

vostro Maestro Antonio Fasciano

Castel di Sangro 17 novembre 2020