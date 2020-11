Schwoch: “Il 4-2-3-1 serve ad esaltare Osimhen, col 4-3-3 non può coesistere con Mertens…”

Stefan Schwoch, tra gli ospiti de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, ha analizzato la sconfitta casalinga del Napoli contro il Sassuolo e la prestazione non esaltante di Victor Osimhen:

“Nel Sassuolo mancavano diversi calciatori titolari, ma in campo c’erano comunque elementi in grado di inserirsi bene. Mi aspettavo un Napoli capace di sfruttare le ripartenze con Osimhen, ma così non è stato. L’attaccante nigeriano è stato servito poco, i compagni devono approfittare della sua velocità ma spesso perdono un tempo di gioco e così lo servono quando ormai è in posizione in fuorigioco. Il modulo? Nel 4-3-3 Mertens e Osimhen non possono coesistere. Il 4-2-3-1 serve ad esaltare l’ex Lille, che altrimenti rischia di perdersi”.