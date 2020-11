Mercatini di Natale vietati. Le proteste dei mercatari: “Il colpo di grazia”. Ieri abbiamo avuto il colpo di grazia: il governo ha deciso che i mercatini di Natale non si possono svolgere. Noi che viviamo solo di questo, piccoli e grandi eventi, feste sagre e fiere, che quest’anno non sono state svolte x colpa della burocrazia (i sindaci non si volevano prendere le responsabilità).

Adesso che avevamo avuto l’ok del comune di Napoli che a breve sarebbero usciti i bandi di natale (mercatini natalizi) il governo ci ha gelato dicendo che erano come le fiere non si possono svolgere.

E adesso noi siamo allo stremo, ci sono colleghi che hanno comprato la merce di addobbi, e per i presepi.

Non avremo neanche nessun ristoro xchè abbiamo lo stesso ATECO dei colleghi mercatari.

Tutto ciò che riguarda alla nostra categoria è assurdo che siamo abbandonati, il 26 ottobre siamo stati a Roma, una nostra delegazione ha spiegato tutto al governo, ma invano perché fin ad oggi non abbiamo avuto risposta.