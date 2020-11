Mercatini di Natale, il nuovo Dpcm li vieta in tutta Italia. Quest’anno non ci saranno caldarroste, vin brûlé né villaggio di Babbo Natale. Il nuovo Dpcm del 3 novembre decreta lo stop anche ai mercatini di Natale di tutta Italia. La precisazione arriva dalle risposte alle “domande frequenti” pubblicate sul sito del governo. Che si tratti di zona rossa, arancione o gialla la risposta è sempre la stessa: le manifestazioni locali di carattere commerciale e quelle di natura fieristica, come nel caso dei mercatini di Natale, realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati al mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.

La speranza, per amministrazioni comunali e turisti, è che le misure messe in campo dal governo siano efficaci e che dopo il 3 dicembre si consentano alcune riaperture. Nel frattempo, verranno addobbate le strade e non mancherà l’albero di Natale nelle principali piazze italiane.

Fonte Il Fatto Quotidiano