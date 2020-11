MASSIMO COPPOLA MEGLIO DI TRUMP – Un nuovo modo semplice di essere primo cittadino

Il nuovo sindaco Massimo Coppola con impegno a 360 gradi in campo per rilanciare la città di Sorrento.

Poco tempo a disposizione e con una squadra nuova già pronti per realizzare progetti. L’avvocato Massimo Coppola si esprime in maniera chiara e limpida anche nelle decisioni e nelle scelte immediate per dare un governo e un futuro possibile economico e sociale ai sorrentini.

Con stile e senza arroganza un modo semplice sul web nelle dirette settimanali, per un confronto leggero a distanza, puro e vero, realistico e concreto per essere vicino alla comunità.

Buon lavoro avvocato.