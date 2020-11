Massa Lubrense, un nuovo caso di Coronavirus e 2 guarigioni. Sono 55 gli attualmente positivi

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica la situazione sul Covid-19 in città a seguito dell’ultimo report appena ricevuto dal dipartimento di prevenzione dell’ASL: “1 nuovo positivo asintomatico facente parte di un nucleo familiare già colpito dal virus e 2 guariti. Sono stati eseguiti ulteriori 18 tamponi risultati negativi. Il totale dei positivi al Coronavirus a Massa Lubrense è quindi di 55 persone.

Visti i ritardi accumulati nella comunicazione al Comune dell’esito di tamponi positivi, soprattutto di quelli provenienti da laboratori privati, ed al fine di attivare in tempi celeri i protocolli sanitari previsti per la raccolta dei rifiuti dalle abitazioni, vi ricordo che chi avesse avuto l’esito positivo di un tampone è invitato a comunicarlo alla mail sindaco@comune.massalubrense.na.it indicando le proprie generalità, il numero di telefono e l’indirizzo preciso del luogo dove è in isolamento. Grazie”.