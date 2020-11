Massa Lubrense, ultimati i lavori in via Vecchia che collega il centro cittadino con via Massa Turro

Massa Lubrense. Sono stati ultimati i lavori in via Vecchia. La strada che collega il centro cittadino, attraverso via Rachione con via Massa Turro è ora pienamente fruibile. I lavori – come scrive il consigliere Lello Acone nel suo blog – erano stati rallentati nell’ultimo tratto per una serie di interventi ai sottoservizi e dall’allacciamento di alcune utenze del gas metano.

La strada risulta in conglomerato cementizio nel tratto a monte mentre invece nella zona a ridosso del centro abitato di via Rachione presenta una pavimentazione caratteristica con il tratto centrale con una fascia di pietra arenaria. Rifatto anche l’impianto di pubblica illuminazione, con lampade al led, nei giorni scorsi è stato asfaltato anche il tratto di via Rachione interessato da scavi per il collegamento dei sottoservizi. I lavori fanno parte del progetto del bocciodromo e sono stati inseriti nella gara di appalto come interventi migliorativi alla fruizione del complesso sportivo. Via Vecchia, infatti, permette il collegamento pedonale della struttura con il centro di Massa.

Questo il commento del sindaco Lorenzo Balducelli: “Mi dispiace per i disagi che gli abitanti della zona di via Vecchia e di via Rachione hanno avuto nell’ultimo periodo. Purtroppo la complessa situazione dei sottoservizi ha rallentato la fine dei lavori. Siamo contenti perché ultimati gli interventi, oggi via Vecchia è pienamente utilizzabile, con un ottimo impianto di pubblica illuminazione e la nuova pavimentazione. Si tratta di una strada molto importante sia per il collegamento del bocciodromo con il centro di Massa ma anche perché permette di raggiungere la zona di Maldacea, il parco delle Sirene e la zona a valle di san Francesco in pochi minuti a piedi o con la bici.”