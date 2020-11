Massa Lubrense: tutti negativi i tamponi dei 16 migranti

Massa Lubrense. Una buona notizia: sono tutti negativi i tamponi dei 16 migranti approdati inaspettatamente a Nerano e accolti dalla gente del posto. Facciamo i complimenti al Comune e a tutte le persone che si sono mostrate solidali con loro. Noi di Positanonews siamo sempre per la solidarietà e per l’aiuto al prossimo. I migranti adesso saranno trasferiti a Napoli dove proseguiranno tutti gli accertamenti del caso.

Come ha dichiarato il sindaco Lorenzo Balducelli, questa mattina sono stati immediatamente disposti i tamponi da parte dell’Asl che in poco tempo ha dato i risultati. Riportiamo alcune parole del sindaco sull’immensa ospitalità e cuore dei massesi: Allo sbarco i cittadini di Nerano si sono prodigati a rifocillarli, altre strutture hanno offerto il pasto per la sera. Si è aperto il cuore dei massesi, che si sapeva già che era grande. Ieri sera ho ricevuto la telefonata di tutti i sindaci, mi hanno dato la loro disponibilità a qualsiasi cosa e li ringrazio pubblicamente.

In merito alla provenienza delle 16 persone, il sindaco dichiara: Penso che sia un caso sporadico capitato non so per quale ragione. Le forze dell’ordine si stanno già attivando per cercare di rintracciare le barche che hanno trasportato questi 16 immigrati. Per lo stato in cui sono non credo che provengano da tanto lontano.