Massa Lubrense, tirocinante al comune positiva al covid: uffici chiusi per sanificazione

Penisola sorrentina, il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha disposto la chiusura degli uffici comunali in seguito ad un contagio di una cittadina non residente a Massa Lubrense.

Ecco il post con il quale il sindaco Balducelli chiarisce:

Buongiorno. Volevo informarvi che stamattina alle 11 abbiamo disposto la chiusura degli uffici comunali fino alle 8.00 di domani per procedere ad una sanificazione dei locali. Proprio in mattinata abbiamo avuto notizia che una tirocinante del progetto regionale RIPAM, non residente a Massa Lubrense e che mancava dagli uffici del Comune da lunedì della scorsa settimana è risultata positiva al tampone.