Massa Lubrense. Stamattina tamponi ai migranti e la Procura indaga sul mistero dello sbarco, potrebbero essere venuti da Salerno per la Costiera amalfitana. “Sono in buona salute e fisicamente non possono venire da un viaggio lungo e faticoso”, questo ha detto il sindaco Balducelli e ieri anche lo hanno visto collaboratori di Positanonews, seppure non han potuto avvicinarli. Sono sbarcati nella baia di Ieranto dopo Punta Campanella, quindi sono passati probabilmente per la Costa d’ Amalfi e Positano, impossibile che siano sbarcati qui direttamente dalle coste dall’Africa o dalla Grecia, visto che sembra siano dell’Iran e Iraq, sono solo ipotesi basate sui loro racconti, che oggi verificherà la Procura di Torre Annunziata. Chi li abbia fatti sbarcare qui dal golfo di Salerno a quello di Napoli, ipotesi più probabile, è un mistero. Da un quarto di secolo qui non si vedeva una cosa del genere, un episodio avvenne a Mitigliano e a Capri, di certo sono fantasiose le tesi che vedono la Penisola Sorrentina e la costa di Sorrento come una nuova Lampedusa, a dimostrazione del fatto che facebook porta a sconnettere a volte. Ragionando concretamente si tratta d’altro, di cosa ancora non è chiaro. A Marina del Cantone e Nerano la gente è stata solidale, Rosa ha aperto la sua bottega di alimentari, chi ha portato acqua chi altro , il Comune e la protezione civile li hanno sistemati nella Sala delle Sirene. . Quattordici uomini e due donne, giovani e in buona forma, ma comunque sbattuti dal deserto di un mondo a un altro. Stamattina fatti i tamponi per il coronavirus Covid-19, come per prassi, verrà decisa la loro sistemazione