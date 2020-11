Massa Lubrense. Sono 16 i migranti, accolti e rifocillati dai cittadini. Aggiornamenti da Positanonews . Sedici migranti, tra cui due donne, provenienti a quanto sembra da Iran e Iraq, sono sbarcati nel tardo pomeriggio di oggi in Penisola Sorrentina, a Nerano di Massa Lubrense, fra Sorrento, la Costa d’ Amalfi, a confine di Positano e di fronte all’isola di Capri.

Scesi da un’imbarcazione sono stati avvistati a Nerano, a Marina del Cantone, uno dei borghi di Massa Lubrense. Lo sbarco sarebbe avvenuto nella baia di Ieranto.

Sono state avvisate le forze dell’ordine che, con grande spiegamento, hanno raggiunto la comitiva di clandestini. Tante pattuglie di carabinieri, polizia municipale, polizia, guardia costiera, unitamente al 118, alla protezione civile, al sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, e a molti abitanti e commercianti della zona che hanno provveduto anche a rifocillare i migranti.

Mentre i militari della Capitaneria di Porto hanno ispezionato Punta Campanella e dintorni per verificare l’eventuale presenza di imbarcazioni nella zona, i profughi sono stati condotti nel campetto della chiesa parrocchiale di Nerano per procedere alla identificazione e poi trasferiti nella Sala delle Sirene del Comune per trascorrere la notte.

Attivate le procedure burocratiche per una sistemazione temporanea della comitiva e per il definitivo trasferimento, i sedici dovranno essere sottoposti a tampone. Nessuno per ora ha evidenziato sintomi febbrili oltre la norma. Tutti appaiono in buone condizioni di salute.

Una situazione inconsueta per Massa Lubrense e la Penisola Sorrentina. Indagini sono in corso per ricostruire i movimenti del gruppo e capire quale rotta abbiano percorso prima di giungere sulle coste della Campania.

Un precedente risale a circa 25 anni fa, quando un nutrito gruppo di migranti, in quel caso provenienti da India e Bangladesh, sbarcò in piena notte a Capri sulla spiaggia di Marina Piccola.

I cittadini li hanno accolti e l’amministrazione Balducelli ha trovato una sistemazione per farli dormire la notte.