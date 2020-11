Massa Lubrense. Progetto “Un regalo per te”: tante le attività commerciali ad unirsi ai Piccoli aiutanti del Villaggio

E’ davvero con gioia che vi comunichiamo che tante attività commerciali si sono unite ai Piccoli aiutanti del Villaggio -Massa Lubrense, per il progetto “UN REGALO PER TE”.

Dimentichiamo tutti per un attimo le parole “beneficenza”, “carità” “elemosina”, “donazioni” e memorizziamo soltanto questa :

“DIGNITA'”.

Dimentichiamo il concetto del “ti pago questa cosa perché tu non puoi comprarla”. Qui siamo tutti uguali e ognuno di noi ha, nella propria vita, “BISOGNO” di qualcosa.

Può far piacere ricevere degli omogeneizzati o un cesto di pane e biscotti, una bottiglia di vino piuttosto che un fiore, una piega dal parrucchiere oppure dei panini al Pub, o ancora carne da mettere in tavola invece che giubbotti caldi per l’inverno.

REGALARE ATTIMI DI SORRISI… tutto qui !!!

La dignità non va lesa in alcun modo e chiunque ha diritto a dare e ricevere.

In questo momento ne abbiamo tutti bisogno. E se da un lato c’è chi il lavoro già lo ha perso e ha bisogno di aiuto, dall’altro c’è il settore del commercio e della ristorazione, e ci sono quindi altri figli e figlie, mariti e mogli, padri e madri che rischierebbero di rimanere a casa.

Crediamo quindi che acquistare nei NOSTRI negozi e regalare qualcosa ai nostri concittadini, sia la scelta vincente per superare questo momento di difficoltà tutti insieme.

REGALI, si tratta di REGALI che si possono fare a chiunque e per qualsiasi motivo. Abbiamo bisogno di rimanere compatti questa volta, e ricordate che potete REGALARE a chiunque ne abbia bisogno. Che sia quindi bisogno emotivo, fisico o economico.

Se siamo in tanti e ci crediamo veramente, allora qualcosa può ancora migliorare e proviamo ad aiutare sia i lavoratori che chi purtroppo un lavoro non lo ha più.

Mettiamo da parte l’astio, l’invidia e la rabbia.

Guardiamo al domani tutti insieme e virimm di uscircene da questo brutto periodo tutti insieme.