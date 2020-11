Massa Lubrense, Pastena come la Terra dei fuochi ?

Massa Lubrense, la frazione di Pastena è la nuova terra dei fuochi ? Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino della Penisola Sorrentina

PASTENA come la terra dei FUOCHI

E’ da più di quattro mesi, dal lontano luglio scorso, che nel territorio di Pastena, frazione di Massa Lubrense, tutti i giorni si accendono fuochi nelle campagne.

L’ aria è irrespirabile, piena di fumi nauseabondi, che provocano molti problemi a tutti gli abitanti del luogo. In modo particolare a quelle persone, bambini e d anziani, che soffrono di asma.

La situazione è molto più grave adesso, in questo periodo, a causa del Covid, le persone passano più tempo in casa, ma non possono aprire finestre e balconi, per cambiare aria.

Da sopralluoghi effettuati sembra che ditte che operano nel settore del giardinaggio, invece di portare in discarica i rifiuti provenienti da ville in cui effettuano pulizie, danno fuochi alle sterpaglie.

In tal modo ogni giorni ci sono fuochi.

Si fa appello alle autorità del territorio, affinché trovino una soluzione a questo gravoso problema.