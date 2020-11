Massa Lubrense, Pasta e… un esempio di resilienza nella ristorazione a Sant’Agata. “Pasta e… nasce come laboratorio di pasta fresca, poi man mano ci siamo evoluti anche come gastronomia ed asporto – ha detto questa mattina Mario Pollio a Positanonews -. Negli ultimi due anni abbiamo creato anche un piccolo ristorantino dove fare piatti tipici. Siamo nati soltanto come pasta fresca, ma subito dopo abbiamo cominciato anche a fare asporto, con piatti pronti, primi, secondi. Oramai sono quasi dodici anni che siamo qua. Lavoriamo più a pranzo che la sera, anche perché ci sono tante persone che lavorano nei dintorni, che magari non hanno tempo di tornare a casa, quindi prendono un piatto pronto”.

“Almeno per noi fortunatamente, certo la mole di lavoro è calata, ma possiamo sopravvivere in questo modo. La pasta la facciamo noi, lasagne, cannelloni, tagliatelle, tagliolini”.

Insomma, si tratta di un laboratorio di Pasta fresca, gastronomia e rosticceria, situato a Sant’Agata sui due golfi. Il sabato si ha la possibilità di ordinare, su prenotazione, anche il sushi.

Via Vincenzo Casola, 5, 80064 Sant’Agata sui Due Golfi NA, per prenotazioni telefonare il numero 081 808 0082