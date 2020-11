Massa Lubrense migranti nella sala Sirene al Comune. Balducelli “Arrivati con due barche a vela. Gara di solidarietà dei cittadini”

Massa Lubrense migranti nella sala Sirene al Comune. Balducelli “Gara di solidarietà dei cittadini. Domani la gestione passa alla polizia di Sorrento”. Sono 16 migranti iracheni , quattordici uomini e due donne, a quanto Positanonews è riuscito a sapere. Il primo cittadino stanco anche per le vicende della pandemia da Covid e la crisi economica della cittadina della pensisola sorrentina ci spiega cosa è successo “Sono stati portati qui da due barche a vela che poi si sono allontanate, a Nerano sono stati accolti dai cittadini e sfamati. Una salumeria che era chiusa ha aperto appositamente per nutrirli, Massa è ed è sempre stata una cittadina accogliente e solidale”. E’ intervenuta la Protezione civile e sono presenti le forze dell’ordine per gestire i soccorsi. Una situazione di emergenza imprevista , forse senza precedenti “Credo che ci sia stato un solo precedente un quarto di secolo fa fra qui e Capri”, dice il sindaco. E ora come vi organizzate? “Sono stati sistemati nella Sala delle Sirene del Comune, poi domani mattina ci sarà il passaggio della ASL per i tamponi per il coronavirus Covid-19 e la gestione passerà alla polizia di Sorrento con le autorità di competenza che decideranno il da farsi e dove sistemarli”.