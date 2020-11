Massa Lubrense, il sindaco Lorenzo Balducelli scrive a Poste Italiane per il Postamat all’ufficio di via Nastro Azzurro

Massa Lubrense. L’ufficio postale di Via Nastro Azzurro in località Sant’Agata sui due Golfi in passato era stato soppresso per poi essere collocato in via temporaneo in un camper. Il sindaco Lorenzo Balducelli intervenne incontrando a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo economico, l’allora sottosegretario con delega alle poste e telecomunicazioni. L’ufficio postale – come scrive il consigliere Lello Acone nel suo blog – venne quindi collocato in forma provvisoria presso via Reola fino a quando si resero disponibili dei locali di via Nastro Azzurro e qualche mese fa apre il nuovo ufficio. Per i lavori di adeguamento viene predisposto anche uno spazio per uno sportello automatico sul marciapiedi di via Nastro Azzurro ma a mancare è proprio il distributore.

Acone precisa: “In questo periodo di emergenza sanitaria a causa del COVID 19, il distanziamento crea file all’esterno dell’Ufficio ed uno sportello automatico per il Postamat sarebbe di grande aiuto per gli utenti ma anche per gli operatori di Poste Italiane che potrebbero snellire il proprio lavoro. E’ per questa che insieme al sindaco Lorenzo Balducelli abbiamo scritto una lettera a Poste Italiane perché l’ufficio postale di Sant’Agata fosse dotato di un ATM Postamat”.

Lo sportello automatico sarebbe di grande aiuto, l’ufficio in questione infatti, ha un bacino di utenza di oltre 5000 residenti senza contare che nel periodo estivo sono molti i turisti che prelevano contanti dalle carte di credito. Il sindaco Lorenzo Balducelli, nella lettera fa notare anche che lo sportello automatico più vicino si trova all’ufficio di Massa che dista quasi sette chilometri e l’altro sta a Sorrento ancora più lontano. La richiesta è partita ed ora si attende una risposta di Poste Italiane.