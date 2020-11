Massa Lubrense. Il Covid si porta via Maria Teresa Campili a un mese dalla morte di Carlo Franco

Massa Lubrense ( Napoli ) . Il Covid si porta via Maria Teresa Campili a un mese dalla morte di Carlo Franco

Covid, maledetto Covid. Ha portato via a meno di un mese di distanza dalla scomparsa del suo adorato Carlo Franco, giornalista di razza, la moglie, Maria Teresa Campili.

Una lotta disperata contro l’atrocità di un virus dal contagio subdolo, silenzioso, implacabile soprattutto per gli anziani, che “ogni giorno – come malinconicamente affermato da Daniela Villani, amica di sempre di Carlo e Maria Teresa – ci porta via un pezzo della nostra vita”. La comunità religiosa di Massa Lubrense, ne raccomanda l’anima benedetta al Signore, stringendosi commossa, con affetto, ai figliuoli Enrico e Luca.

Ci associamo al ricordo di Gaetano Milone, noi di Positanonews ricordiamo bene Carlo Franco impegnato a tutto campo nel giornalismo in Campania dalla costa di Sorrento ad Amalfi, il terremoto in Irpinia, e ogni fatto che fosse notizia.

Il ricordo di Lello Acone blogger e consigliere comunale di Massa

Mai avrei pensato di scrivere quello che sto scrivendo adesso dopo avere saputo di un altro lutto che colpisce la nostra comunità che aveva un rapporto stretto ed amicale da decenni con la Signora Maria Teresa Campili, la amata moglie del nostro caro amico Carlo Franco che poco tempo fa ci lasciava lasciando tutta Massa nello sconforto, e che oggi è nata al cielo raggiungendo il Suo Amato Carlo per continuare in paradiso la Loro lunga storia d’amore.