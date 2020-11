Massa Lubrense, confermati I Tre gamberi al ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata. Trentunesima edizione della guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso. Una guida “nuova” che mette da parte i punteggi per favorire il gioco di squadra. Sopravvive ovviamente l’apparato di simboli che hanno fatto la storia della guida (forchette, gamberi, bottiglie, mappamondi, boccali, cocotte) con grande attenzione per tutti i professionisti che negli ultimi mesi sono riusciti a reinventarsi con coerenza e originalità, per raggiungere i propri clienti anche in periodo di restrizioni e chiusure, elaborando convincenti proposte di food delivery e mettendosi in gioco davanti alla continua necessità di ripensare la propria offerta e le modalità di servizio.

Nell’attesissima Guida Gambero Rosso 2021, figura anche il nome del ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata, la più grande frazione di Massa Lubrense, al quale sono stati riconfermati i tre gamberi, premio importante che mostra chiaramente la qualità dei prodotti e delle creazioni che è possibile gustare sul posto.

Nonostante questo periodo difficile noi non ci siamo mai fermati ma abbiamo continuato a fare ciò che abbiamo sempre fatto. Oggi siamo felici di condividere con tutti voi carissimi Amici e Ospiti:

Riconfermati i 3 Gamberi

La Trattoria del Futuro dovrà essere sempre più vicina al territorio e alle persone che ospita e noi continueremo il nostro percorso, hanno scritto sulla pagina Facebook del ristorante per celebrare il nuovo traguardo.

I Tre Gamberi – le migliori trattorie