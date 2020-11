MASSA LUBRENSE. BOOKSOPHIA. OGGI SI PARTE -PROGRAMMA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ore 10:00 – 𝐑𝐞𝐛𝐚𝐮𝐝𝐞𝐧𝐠𝐨. 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀: 𝐝𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐠𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐢𝐜𝐚 (Id Zoom: 86709282466)

In un momento in cui le nostre esistenze patiscono restrizioni indotte dalla necessità di contenere – ed infine estinguere – il contagio pandemico, questa parola viene spesso distorta e brandita come scudo ideale da chi, invece, dimostra nella quotidianità una sconcertante noncuranza (per non dire disprezzo, in alcuni casi) verso i diritti individuali più sacri, quelli attinenti alla sfera corporea, sempre e comunque integrandi nelle priorità collettive. Durante la conferenza, si costruirà un percorso che induca a riflettere su cosa si intendesse per libertà nel mondo classico (soprattutto in epoca ellenistico-imperiale) e cosa sia divenuta nella nostra società.