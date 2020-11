Massa Lubrense baciata dalla fortuna. Vinti 27.866 euro con un 5 al SuperEnalotto

La dea fortuna fa tappa in penisola sorrentina, per la precisione a Massa Lubrense dove – come riporta “Il Mattino” – presso il Tabacchi di Via Severo Caputo è stata giocata una schedina del SuperEnalotto che, nell’estrazione di ieri, è stato centrato un “5” che ha portato alla vincita di 27.866,05 euro. Il Jackpot è arrivato all’enorme cifra di 60,5 milioni di euro destinati a chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente.