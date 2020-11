Massa Lubrense acquista le quote di Penisolaverde? Parola ai cittadini

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense chiede l’autorizzazione dei cittadini all’acquisto delle quote di Penisolaverde spa, l’azienda che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti a Sorrento e Piano. Fino a qualche anno fa un terzo del capitale sociale era detenuto dal Comune di Meta che poi decise di recedere.

Ora parte di quelle quote dovrebbero essere acquisite da Massa Lubrense che in tal modo si garantirebbe anche i servizi di Penisolaverde, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo è dare vita a un unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il territorio della Costiera sorrentina. Si teme, infatti, che con l’attivazione degli ambiti territoriali regionali i Comuni peninsulari possano vedere vanificati gli sforzi compiuti negli ultimi 10 anni che li hanno portati a diventare eccellenze nazionali nella raccolta differenziata. Per questo si punta a costituire un sub-ambito del quale dovrebbero far parte i 6 enti locali del comprensorio. Intanto l’amministrazione di Massa Lubrense, guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli, come vuole la norma, ha richiesto il via libera dei cittadini all’acquisizione del 24 per cento del capitale di Penisolaverde assicurandosi i servizi erogati dalla società. C’è tempo fino al 9 novembre per esprimere il proprio parere compilando il modello presente sul portale internet comunale.