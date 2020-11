Massa Lubrense, 9 Mila euro l’anno per l’ospizio alla Gesco: Di Prisco denuncia criticità del Dup

Si vedono veramente numeri al lotto. Ha commentato l’ing. Pietro Di Prisco, capogruppo di opposizione a Massa Lubrense con la lista Azione in Comune, durante il consiglio comunale dello scorso 13 novembre, nel quale sono emerse alcune criticità dal DUP (Documento unico di programmazione), tra cui la casa anziani «Marcellino Cerulli» di Sant’Agata sui due Golfi affidata per 9 mila euro l’anno e la piscina comunale.

Il 12 novembre 2014 la casa anziani è stata affidata per 25 anni alla società GescoPrisma, e invece accade per un canone annuo di 90 mila euro – ha aggiunto Di Prisco. Con delibera di giunta comunale n.97 del luglio 2019, si è portato il canone da 90 mila euro a 9 mila euro. E questo fino al 2020. Praticamente la società pagherà 81 mila euro solo gli ultimi 4 o 5 anni. Mi farebbe quasi dire: me la prendo io, 9000 euro l’anno, vado a dormire ogni giorno in una stanza. Volevo sapere fino ad oggi quanto è stato pagato dalla società.

Infine, l’intervento dell’ingegnere conclude con il tema piscina comunale: Vorrei capire quanto il comune incassa dalla piscina comunale e quando scade la concessione. Sento continue lamentele, sembra un’autogestione, non una gestione. Non possiamo lasciare un bene comunale dove tutti dicono che perde acqua ed è in condizioni igieniche carenti.