I lavori nel borgo marinaro di marina di Cassano proseguono non senza piccoli disagi per la popolazione. La strada della rampe viene impegnata di tanto in tanto dalla grossa autobotte di calcestruzzo, alla quale si accosta, come ben si vede dal video in esclusiva anteprima realizzato dagli inviati di Positanonews, una betoniera più piccola. Questa operazione ferma momentaneamente il traffico, per poi riprendere a fine scarico calcestruzzo. Il lavori, su committenza del concessionario portuale, in project financing, produrranno in assetto finale una passeggiata lungo la battigia, come ci racconta l’imprenditore Maurizio Ercolano . Poi a carico del Comune di Piano si procederà alla costruzione di una piazzetta davanti all’ascensore, con un piccolo moletto per imbarchi.

