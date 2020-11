Marcello Coppola nominato responsabile dei V.A.S. di Vico Equense. I complimenti del sindaco Andrea Buonocore

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore ha voluto complimentarsi con Marcello Coppola a responsabile dei V.A.S. della città della penisola sorrentina: “A lui vanno i miei personali complimenti unitamente a quelli dell’intera Amministrazione per questo ennesimo riconoscimento ottenuto ed i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro. La tutela dell’ambiente e l’ecosostenibilità sono temi di fondamentale importanza per lo sviluppo della nostra società in quest’epoca che troppo tende a sfruttare le risorse della Terra. Sono certo che con Marcello Coppola possano aprirsi quel confronto e quella collaborazione che ho da sempre auspicato e di cui l’intera comunità ha bisogno”.