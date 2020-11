Maradona Jr ricoverato per Covid-19.Le ultime

Diego Armando Maradona junior, 34 anni, è ricoverato all’ospedale Cotugno per complicanze da Covid, scrive quest’oggi il Corriere del Mezzogiorno. Le sue condizioni – si legge – sono in miglioramento dopo il ricovero avvenuto l’altro ieri deciso dai familiari e consigliato dai medici: “Il figlio del Pibe de Oro aveva annunciato la sua positività sui social nei giorni scorsi attraverso un video su Instagram, fino alla necessità di una degenza ospedaliera anche se Diego jr sta un po’ meglio rispetto ai giorni scorsi e non ci sono complicanze”.