Maradona in ospedale. Ecco cosa è successo

Come riportano vari media argentini, Diego Armando Maradona in questo momento si trova ricoverato in un ospedale a La Plata, città dove vive e dove allena il Gimnasia.

Secondo ‘Olé’, il suo ricovero non ha a che fare con il Covid-19. Come precisa ‘El Grafico’, inoltre, la decisione sarebbe stata presa di comune accordo con i medici.

Maradona, che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi sessant’anni, si è sottoposto al tampone per il Coronavirus, che ha dato esito negativo.

Il medico personale dell’allenatore del Gimnasia, Leopoldo Luque, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, così come l’Istituto Ipensa, dove Diego è ricoverato.

L’ultima apparizione pubblica di Maradona è stata venerdì scorso, quando prima della partita contro il Patronato è stato celebrato per i suoi 60 anni. In molti lo hanno definito indebolito e in difficoltà.