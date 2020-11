Maradona e la sua devozione alla Madonna di Positano

E’ morto un uomo di sport, un personaggio pubblico ma soprattutto il miglior calciatore di tutti i tempi! L’Argentina è pronta a dichiarare tre giorni di lutto nazionale, a Napoli anche si sta pensando di organizzare qualcosa in suo onore per ricordarlo e per salutarlo un’ultima volta, sempre compatibilmente con le norme anticovid della zona rossa… e intanto pochi sanno che Maradona aveva un’usanza quando giocava nel Napoli: prima di entrare in campo al S.Paolo “Salutava” la Madonna di Positano.