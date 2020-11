Maradona a Sorrento che balla la tarantella. La foto per gli auguri dei 60 anni sia di buon auspicio per questa notte. El Pibe de Oro che portò lo scudetto a Napoli in Campania ha apprezzato le bellezze come la Penisola Sorrentina e la Costiera amalfitana , non solo a Positano e in Costa d’ Amalfi, ma anche nella Terra delle Sirene al Sorrento Palace nelle foto del grande Federico Iaccarino . In bocca al lupo Diego

Leggi anche Napoli in ansia! Maradona dovrà essere operato