Maltempo in Sardegna, tre morti a Bitti in provincia di Nuoro Almeno tre persone sono morte a Bitti, nel Nuorese, a causa del maltempo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una coppia di anziani e di un uomo che era a bordo di un pick up investito da una massa di acqua e fango. Sempre nello stesso comune i soccorritori stanno cercando almeno due dispersi.

Nelle prime ore del mattino una violenta grandinata e forte vento di scirocco si sono abbattuti anche su Cagliari e hinterland. Molte le chiamate alla caserma dei vigili del fuoco con interventi che riguardano allagamenti e cadute di calcinacci. Mareggiata al Poetto con l’acqua che ha sommerso l’arenile. Situazione simile anche a La Maddalena, nel comune di Capoterra. Anche al Margine Rosso, litorale di Quartu Sant’Elena, gli spruzzi delle onde hanno raggiunto la strada provinciale. A Sant’Antioco, nel Sulcis Iglesiente, sono affondate alcune barche da pesca ormeggiate nel porticciolo.

Risulta crollato anche un ponte tra Osidda e Bitti, ma non ci sarebbero persone coinvolte.

Disagi sulla nuova strada 389 tra Nuoro e Lanusei, interrotta per frana al km 39, sulla statale 129 all’altezza del chilometro 22 in località Iloghe e sulla provinciale 46, in località case Spanu in direzione di Lula, per allgamenti. Ordinanze di chiusura per alcuni tratti della statale 129, Trasversale Sarda, e della provinciale 46 verso Dorgali. Problemi anche sulla statale 131 Dcm.

Nel Sud Sardegna le piogge hanno colpito la zona di Villacidro, praticamente isolata. La Ss 196 è impraticabile all’altezza del km 16, così come la Ss 197 al km 10.

Situazione difficile anche nei centri di San Gavino Monreale e Pabillonis. Numerosi gli interventi effettuati da vigili del fuoco e forze dell’ordine. Nell’oristanese l’area più colpita dal maltempo è quella tra Terralba e San Nicolò Arcidano e Marmilla.