Malore a Maiori, concluso l’intervento dell’elisoccorso

Concluso Intervento in collaborazione con elisoccorso 118 di Salerno.

Nella tarda mattinata di oggi il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto in zona Orasiero nel comprensorio del comune di Maiori (SA). Un uomo mentre era al lavoro nel proprio terreno ha avuto un malore ed è stato richiesto un intervento sanitario. Sia le squadre del CNSAS che un’equipe sanitaria del 118 si sono immediatamente recati in zona. L’uomo è stato raggiunto, stabilizzato e poi imbarellato per essere evacuato con l’elicottero del 118 di Salerno.