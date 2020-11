Maiori zona rossa, ma gente per strada senza controlli: interviene l’ex assessore Gerardo Russomando. Ricordiamo che Maiori è stato il paese che ha avuto il maggior boom di contagi in Costiera Amalfitana, ed ha ancora una situazione al limite.

Gentile Direttore, come ricorderà qualche giorno fa, a proposito della parziale riapertura delle scuole, le scrissi perché cercavo di capire quale fosse stata la linea seguita dai nostri 13 Sindaci in Costiera amalfitana. Adesso, lei pubblica la foto dei due vecchietti che giocano a carte. E qui l’interrogativo si allarga ulteriormente. Negli ultimi due giorni ho fatto da solo delle piccole passeggiate, consentitemi dagli “arresti domiciliari”, nel paese di Maiori. Mi creda: ho visto di tutto e di più. E lo sa cosa mi sento di dirle? Se bisogna continuare in questo stato confusionale in cui l’unico vero criterio adottato da chi dovrebbe prendere decisioni e farle rispettare, anche a livello locale, è una specie di “fa’ come te pare”, mi chiedo: che male c’è se due vecchietti si fanno una partitella sul lungomare?