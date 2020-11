Maiori, venerdì 20 e sabato 21 novembre cimitero aperto in orario continuato

Maiori. Il Comune rende noto che:

– Venerdì 20 e Sabato 21 novembre 2020 la struttura cimiteriale rimarrà aperta al pubblico in orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 16:45.

– è di nuovo attivo il servizio navetta gratuito: due le corse con partenza da Maiori (Corso Reginna – altezza monumento ai Caduti) ore 15:00 e 15:30 tutti i venerdì per l’intero periodo invernale.

I suddetti orari e quelli di rientro, potranno essere soggetti a variazioni. È obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale a bordo: mascherine e guanti monouso.

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL CIMITERO

– È consentito l’accesso alla struttura cimiteriale nei giorni e negli orari stabiliti per un massimo di due persone per nucleo familiare e per una durata massima di 30 minuti;

– è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherine e guanti monouso);

– è consentito accedere una persona per volta al locale ossario;

– non è possibile accedere alla cappella cimiteriale;

– è consentito recarsi presso il loculo/tomba dei propri defunti rispettando le distanze fra le persone di almeno un metro.

– nello specifico le persone potranno effettuare un momento di preghiera accertandosi che non vi siano altri utenti nei pressi del loculo o tomba adiacente;

– non è consentito assistere alle operazioni di inumazioni, esumazioni e tumulazioni;

Inoltre, fino a nuova disposizione, non sarà celebrato alcun rito religioso.