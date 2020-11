Maiori: si cerca Ferdinando Esposito O’ Carcerat. E’ scomparso il 29 ottobre al porto

Maiori. Giornate piene di tensione per lascomparsa di Ferdinando Esposito, molto conosciuto in città come O’ Carcerat. Sui social è partito il giro di post sulla ricerca dell’uomo. Da quanto si apprende, Ferdinando, uno dei pescatori storici del Comune in Costa d’Amalfi, si è allontanato il 29 ottobre dal porto di Maiori con la sua barca e non ha fatto più ritorno a casa.

Chiunque avesse notizie è gentilmente pregato di contattare il numero 3471367995.