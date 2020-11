Maiori, riprende il mercato settimanale del venerdì. Ecco tutti i dettagli

Maiori. Il sindaco Antonio Capone ha emesso un’ordinanza con la quale stabilisce la ripresa del mercato settimanale del venerdì in Via Pedapentina – piazza Mercato a partire dal 20 novembre, limitatamente ai settori dei generi alimentari, fiori, piante ed animali (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza). Sarà obbligatorio rispettare il distanziamento sociale, l’indosso della mascherina di protezione individuale sia da parte dei venditori che dei clienti, l’utilizzo di prodotti igienizzanti per le mani, l’esposizione nell’area del banco di cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione. E’ fatto, altresì, divieto di toccare i prodotti alimentari.

L’ingresso e l’uscita dall’area mercatale saranno differenziati ed al momento dell’accesso sarà obbligatorio rilevare la temperatura corporea.