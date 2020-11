Maiori. Oggi continua lo screening al porto, test in modalità drive-in. Maiori è uno dei paesi della Costiera Amalfitana ad essere in questo momento maggiormente colpito dal Coronavirus. Per monitorare al meglio la situazione, il sindaco Antonio Capone ha disposto 491 tamponi, dopo aver completato il tracciamento e ricostruito la rete dei contatti.

Anche oggi, martedì 3 novembre 2020, continua lo screening al porto di Maiori, dove si stanno effettuando altri tamponi, in modalità drive in, da aggiungersi a quelli delle scorse settimane.

Attualmente, a Maiori sono 59 i positivi al Coronavirus, di cui solo 5 presentano i sintomi tipici del virus.

Foto e video di Valeria Civale