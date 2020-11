Maiori, montata la tenda dell’esercito: da domani si insedierà l’USCA. Questa mattina montate le tende, mentre da domani, martedì 24 novembre, a Maiori sarà attiva l’Usca dell’Esercito italiano con tre medici che in modalità “drive in” effettueranno i tamponi necessari, mentre i quattro medici dell’Usca dell’Asl potranno essere impiegati per l’esecuzione dei tamponi domiciliari e le necessarie visite ai pazienti Covid-19 sintomatici.

“Un grazie alla nostra Asl, al Direttore Dott. Vincenzo D’Amato per la stretta collaborazione e sinergia che ha voluto mettere in campo con tutti i Sindaci della Costa D’Amalfi, con i COC Comunali, con i volontari della Protezione Civile e con la Croce Rossa. La collaborazione tra tutte le istituzioni è la giusta arma per sconfiggere il Covid”, ha commentato Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi.

Un grande obiettivo raggiunto grazie ai sindaci di Minori e Maiori ed a tutte le forze scese in campo. I tamponi poi verranno processati dalla fondazione Eris grazie ad un accordo raggiunto dalla Conferenza dei Sindaci. Il risultato si avrà in un massimo di 48 ore.

Foto e video di Valeria Civale.